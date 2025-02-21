На выплаты потерявшим жилье курянам выделили около 40 миллиардов рублей

Мишустин: Допвыплаты станут подспорьем для пострадавших жителей Курской области

Кабмин в считаные дни отработал поручение президента РФ Владимира Путина о дополнительных выплатах жителям Курской области, утратившим имущество в результате боевых действий. На эти цели направят около 40 миллиардов рублей, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании, пишет ТАСС.

Куряне, оставшиеся без жилья после действий ВСУ, будут ежемесячно получать по 65 тысяч рублей до того момента, как российская армия восстановит контроль территорий. Размер выплаты Путин установил во вторник во время совещания с членами правительства. Он уточнил, что выплата положена всем категориям лиц, включая детей.

«Что станет финансовым подспорьем для более чем 100 тысяч человек», — подчеркнул Мишустин. Премьер попросил министерство труда и социальной защиты держать на контроле оказание помощи курянам. Граждане должны своевременно получать положенные им средства.

Ранее Владимир Путин объяснил, что эти выплаты положены 112,62 тысячи жителей региона. Сумма будет дополнительно выплачиваться к той, что вынужденные переселенцы уже получают.

В начале февраля президент заявил, что для потерявших имущество жителей Курской области не хватит 150 тысяч рублей. Путин пообещал поручить правительству проработать вопросы о дополнительных компенсациях за утрату собственности.

