Путин поручил организовать ежемесячные выплаты потерявшим дома жителям Курской области

Путин: Потерявшие жилье жители Курской области получат 65 тыс. руб. ежемесячно

Президент России Владимир Путин поручил выплачивать жителям Курской области, потерявшим жилье, по 65 тысяч рублей каждый месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Выплаты будут проходить до полного освобождения Курской области от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам президента, они положены 112,62 тысячи жителей региона. Сумма будет дополнительно выплачиваться к той, что вынужденные переселенцы уже получают.

Ранее российский президент заявил, что для потерявших имущество жителей Курской области не хватит выплат в размере 150 тысяч рублей. Об этом он сообщил на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко оценил ущерб региона от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 750 миллиардов рублей.