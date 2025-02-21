Финские добровольцы заявили о готовности отправиться на Украину

Союз резервистов: Финские добровольцы готовы поехать на Украину

Финские добровольцы готовы поехать на Украину, если будет принято решение об отправке туда добровольческой миссии. Об этом сообщил Союз резервистов Финляндии, передает Yle.

По данным организации, среди резервистов много тех, кто подписал обязательство о готовности к участию в «кризисных операциях».

Издание отмечает, что сухопутные войска страны заявили в конце января, что в 2024 году более трех тысяч резервистов отправили заявки на участие в военных кризисных операциях. Это является самым высоким показателем за более, чем 20-летний период.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо высказался о возможности потенциального размещения миротворческой миссии на линии прекращения огня на Украине. Финский политик допустил размещение миротворцев на Украине под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).