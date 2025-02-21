Видео Анастасии Решетовой в облегающих штанах оценили в сети фразой «Освенцим какой-то»

Видео «Первой вице-мисс Россия — 2014», модели и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой в облегающих штанах оценили в сети фразой «Освенцим какой-то». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,5 миллиона подписчиков.

29-летняя манекенщица продемонстрировала ролик, где ее пятилетний сын Ратмир подбирает ей наряд. Так, она надела черный атласный топ, облегающие брюки в тон и кожаную куртку фасона оверсайз. Кроме того, образ оказался дополнен высокими сапогами, перчатками и тонким шарфом. «Мне кажется, забавный контент. Надо еще?» — поинтересовалась автор поста.

В свою очередь, поклонники обратили внимание на вес блогерши. «Сильно похудели, вам не идет», «Такая шикарная фигура была, зачем в скелетов превращаться?», «Почему люди не боятся побочных эффектов от "Оземпика"?», «Будто анорексичка. Освенцим какой-то», — заявили юзеры.

Ранее в феврале Анастасия Решетова назвала ставшую причиной издевок в школе особенность тела.