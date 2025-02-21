Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:29, 21 февраля 2025Ценности

Видео Анастасии Решетовой в облегающих штанах оценили в сети фразой «Освенцим какой-то»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @volkonskaya.reshetova

Видео «Первой вице-мисс Россия — 2014», модели и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой в облегающих штанах оценили в сети фразой «Освенцим какой-то». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,5 миллиона подписчиков.

29-летняя манекенщица продемонстрировала ролик, где ее пятилетний сын Ратмир подбирает ей наряд. Так, она надела черный атласный топ, облегающие брюки в тон и кожаную куртку фасона оверсайз. Кроме того, образ оказался дополнен высокими сапогами, перчатками и тонким шарфом. «Мне кажется, забавный контент. Надо еще?» — поинтересовалась автор поста.

В свою очередь, поклонники обратили внимание на вес блогерши. «Сильно похудели, вам не идет», «Такая шикарная фигура была, зачем в скелетов превращаться?», «Почему люди не боятся побочных эффектов от "Оземпика"?», «Будто анорексичка. Освенцим какой-то», — заявили юзеры.

Ранее в феврале Анастасия Решетова назвала ставшую причиной издевок в школе особенность тела.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали требование к США по ресурсной сделке

      В Ватикане допустили отречение Папы Римского от престола

      Женщина попросила устроить для нее рейв-вечеринку в честь 105-летия

      Губерниев назвал фаворита реванша Бивола и Бетербиева

      Microsoft создала ИИ для тестирования игр

      На Украине рассказали о наступлении ВС России на кураховском направлении

      Захарова показала ждущего Лаврова павлина

      ВС России заняли Новоочеретоватое в ДНР

      За махинации с поставками в Россию оборудования для протезов задержаны трое подозреваемых

      Видео Анастасии Решетовой в облегающих штанах оценили в сети фразой «Освенцим какой-то»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше