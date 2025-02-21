Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:37, 21 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла подробности про осужденного за госизмену россиянина

ФСБ: Осужденный за госизмену мужчина поджег релейный шкаф по заданию Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 24-летнего Романа Болдырева за диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным ведомства, Болдырев несколько недель общался и обменивался фотографиями с гражданкой Украины, с которой познакомился через чат-бот. В начале февраля 2024 года через аккаунт девушки с россиянином связался сотрудник ГУР МО Украины. Он угрожал Болдыреву расправой и обнародованием интимной переписки. Чтобы избежать этого, россиянин должен был совершить диверсию.

На перегоне Подольск-Гривно Курского направления железной дороги осужденный поджег релейный шкаф. Затем он должен был осуществить демонстративное сожжение Корана в Москве, но не успел, так как его задержали.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 281 («Диверсия») и статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Летит и плавится, как эскимо». Путин объяснил, чем уникален «Орешник» и почему его не могли создать раньше

      В российском регионе задержали начальника отдела полиции

      В Роскомнадзоре опровергли планы ограничить работу Steam

      Опоссум объелся шоколадным тортом и стал звездой интернета

      Туристка поехала в Таиланд с мужем на годовщину свадьбы и попала в больницу в агонии

      В Минске объяснили цель размещения ядерного оружия в Белоруссии

      Медведев назвал СВО народной войной

      Замгубернатора российского региона отправили под домашний арест

      Стало известно об атаке российских морпехов на ключевые опорные пункты ВСУ в районе Суджи

      Путин рассказал о работе над российскими подводными газовозами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше