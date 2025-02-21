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12:14, 21 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин познакомился в интернете с девушкой и получил срок за госизмену

Житель Подмосковья после знакомства с девушкой получил 15 лет за госизмену
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Московский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 24-летнего жителя Подмосковья за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 281 («Диверсия») и статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в январе 2024 года россиянин познакомился через бота для знакомств в месенджере с девушкой. Так он вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который склонил его к сотрудничеству. Россиянин получил задание совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры и приобрел для этого необходимые средства.

В феврале 2024 года между платформами «Кутузовская» и «Весенняя» Курского направления Московской железной дороги, осужденный совершил поджог релейного шкафа, засняв происходящее на камеру.

Ранее стало известно, что Второй Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы от 7 до 20 лет участников украинского легиона «Свобода России» (признана в РФ террористической организацией и запрещена), виновных в подготовке диверсии на территории воинской части в Подмосковье.

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