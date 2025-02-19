Готовивших диверсию в воинской части Подмосковья братьев-близнецов осудили

Суд дал от 7 до 20 лет колонии готовившим диверсию в воинской части Подмосковья

По делу о подготовке диверсии в воинской части Подмосковья запросили сроки до 21 года

Начало событий в новости По делу о подготовке диверсии в воинской части Подмосковья запросили сроки до 21 года

Второй Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы от 7 до 20 лет участников украинского легиона «Свобода России» (признана в РФ террористической организацией и запрещена), виновных в подготовке диверсии на территории воинской части в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Братья-близнецы Тимофей и Матвей Мельниковы получили 19 и 20 лет лишения свободы соответственно, первые четыре года они проведут в тюрьме. Их сообщник – Юрий Михеев – проведет три года в тюрьме и еще четыре года в колонии строгого режима.

Помимо покушения на диверсию, братьев признали виновными по статьям 275 («Госизмена») и 205.5 («Участие в террористической организации») УК РФ. Свою вину они тоже признали.

Согласно показанию одного из свидетелей, до попытки сжечь технику в воинской части осужденные следили за сотрудником ФСБ в подмосковной Лобне, чтобы заминировать его автомобиль. Перед задержанием один из братьев приобрел три литровые банки керосина, бутылку моторного масла, а также показал ему фотографии военной техники, сделанные на мобильный телефон.

