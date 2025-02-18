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14:27, 18 февраля 2025Силовые структуры

По делу о подготовке диверсии в воинской части Подмосковья запросили сроки до 21 года

Прокурор запросил до 21 года готовившим диверсию в воинской части Подмосковья
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Во 2-м Западном окружном военном суде Москвы начались прения сторон на слушаниях по уголовному делу о подготовке диверсии на территории воинской части в Подмосковье, в котором обвиняются трое участников украинского легиона «Свобода России» (признана в РФ террористической организацией и запрещена). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На заседании прокурор, представляющий государственное обвинение, просил приговорить братьев-близнецов Матвея и Тимофея Мельниковых, учившихся в Дмитровском филиале МГТУ имени Баумана, к 21 и 20 годам соответственно, их сообщника Юрия Михеева — к 7 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

17 февраля военный суд решил в закрытом режиме рассматривать дело из-за поступающих участникам процесса угроз.

Судья Игорь Никитчук неоднократно указывал, что не услышал от обвиняемых искреннего раскаяния, хотя все трое признали вину в полном объеме. Они, по данным следствия, входили в состав украинского легиона. Им предъявлены обвинения в госизмене и попытке совершения диверсии на территории военной части в Московской области.

Мать братьев Мельниковых работает заместителем директора школы в Дмитрове. Судья предположил, что ее уволят после приговора сыновьям.

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