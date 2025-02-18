По делу о подготовке диверсии в воинской части Подмосковья запросили сроки до 21 года

Во 2-м Западном окружном военном суде Москвы начались прения сторон на слушаниях по уголовному делу о подготовке диверсии на территории воинской части в Подмосковье, в котором обвиняются трое участников украинского легиона «Свобода России» (признана в РФ террористической организацией и запрещена). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
На заседании прокурор, представляющий государственное обвинение, просил приговорить братьев-близнецов Матвея и Тимофея Мельниковых, учившихся в Дмитровском филиале МГТУ имени Баумана, к 21 и 20 годам соответственно, их сообщника Юрия Михеева — к 7 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.
17 февраля военный суд решил в закрытом режиме рассматривать дело из-за поступающих участникам процесса угроз.
Судья Игорь Никитчук неоднократно указывал, что не услышал от обвиняемых искреннего раскаяния, хотя все трое признали вину в полном объеме. Они, по данным следствия, входили в состав украинского легиона. Им предъявлены обвинения в госизмене и попытке совершения диверсии на территории военной части в Московской области.
Мать братьев Мельниковых работает заместителем директора школы в Дмитрове. Судья предположил, что ее уволят после приговора сыновьям.