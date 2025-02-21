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17:18, 21 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ рассекретила документы об изменнике Родины Семене Ахраменко

ФСБ рассекретила данные о пособнике полицаев и изменнике Родины Ахраменко
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Коми

Сотрудники ФСБ рассекретили документы о Семене Ахраменко, который состоял в карательном фашистском отряде «682-й Восточный батальон» в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по Коми.

Согласно материалам уголовного дела, в 1943 году кочегар паровозного депо станции Ира-Иоль (Ираель), проживая на оккупированной немцами территории Белорусской ССР, добровольно поступил на службу в гарнизон полиции. Работая полицейским, он воевал против партизан и грабил советских граждан.

Кроме того, в марте 1944 года Ахраменко вступил в созданный немцами «Союз борьбы против большевизма» и дал клятвенную присягу на верность службе Адольфу Гитлеру. Информация об этом поступила в Управление охраны МГБ Печорской железной дороги спустя четыре года.

В сентябре 1948 года мужчину признали виновным в измене Родине и приговорили к 25 годам исправительно-трудового лагеря.

Ранее ФСБ рассекретила архивы о подготовке к Ялтинской конференции, на которой лидеры СССР, США и Великобритании договорились о деталях окончательного разгрома Германии и Японии.

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