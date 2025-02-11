В ФСБ раскрыли архивы о поимке шпионов в Крыму в преддверии Ялтинской конференции

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ФСБ рассекретила архивы о работе Смерша накануне Ялтинской конференции

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила архивы о подготовке к Ялтинской конференции, на которой лидеры СССР, США и Великобритании договорились о деталях окончательного разгрома Германии и Японии. Материалы появились на сайте ведомства.

В частности, до конференции в Юсуповском дворце построили специальное бомбо- и газоубежище, которое обложили бутовым камнем. Само мероприятие и здания, в которых расположились делегации, охраняли четыре полка войск НКВД, 50 человек особо отобранных офицеров охраны, более тысячи человек оперативных работников и мотоциклетный отряд в 120 человек.

Во время подготовки силовики проверили 74 тысячи человек, из которых арестовали 835 человек. В числе арестованных были агенты германской и румынской разведок.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. На ней антигитлеровская коалиция договорилась о плане, который помог окончательно разгромить противников, а также заложила основы послевоенного обустройства мира, просуществовавшего до распада Советского Союза. Подробнее читайте в тексте «Ленты.ру».