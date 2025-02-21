Командира ВФУ заочно арестовали в России за вторжение в Курскую область

Суд заочно арестовал командира ВФУ за совершение теракта в Курской области

Суд заочно арестовал командира бригады Вооруженных формирований Украины (ВФУ) Олега Апостола, обвиняемого во вторжении в Курскую область и совершении на ее территории теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомства, 6 августа 2024 года военнослужащие 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ под руководством Апостола незаконно пересекли госграницу России. Находясь в Курской области, командир приказывал им подрывать жилые дома и наносить ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Сейчас полковнику предъявлено обвинение по статье 205 («Совершение теракта») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

Ранее следователи зафиксировали новые преступления ВФУ в Горловке и Калининском районе Донецкой народной республики.