Лавров назвал вызов для Запада

Лавров: Власти стран Запада считают многополярность вызовом для себя

Неолиберальные власти стран Запада считают многополярность вызовом, а не возможностью для себя, и поэтому делают ставку на конфронтацию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Неолиберальные круги на Западе рассматривают объективный процесс формирования многополярности как вызов, а не возможности. Они делают абсурдную ставку на конфронтацию, нанесение "стратегического поражения" конкурентам», — рассказал дипломат.

Лавров добавил, что страны Запада стремятся помешать развитию стран Глобального Юга посредством блокирования его индустриализации, указав, на это как на неоколониальные практики.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Соединенные Штаты на переговорах в Саудовской Аравии обсудили, что странам Запада следует принять новый баланс сил в мире. Он отметил, что державам Запада пора начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения.