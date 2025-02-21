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06:18, 21 февраля 2025Мир

Лавров назвал новый баланс сил темой переговоров с США в Эр-Рияде

Глава МИД РФ Лавров назвал новый баланс сил темой переговоров с США в Эр-Рияде
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия и США обсудили на переговорах в Саудовской Аравии, что Западу пора принять новый баланс сил в мире, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения. Об этом мы тоже говорили с американскими коллегами в Эр-Рияде», — отметил глава ведомства.

По словам министра, стороны согласились в том, что международные отношения следует выстраивать, основываясь на признании национальных интересов у всех стран.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли позитивно.

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