Лавров оценил итоги встречи глав МИД «Большой двадцатки»

Лавров: После встречи глав МИД G20 остались разногласия, но работа продолжается

После встречи глав МИД «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге остались разногласия, но работа продолжается. Итоги заседания оценил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Разногласия, конечно, никуда не исчезли, но разговор продолжается — это всегда полезно», — отметил Лавров.

Глава МИД добавил, что российская сторона довольна итогами состоявшейся встречи. По его словам, на заседании удалось задать позитивный вектор дальнейшему взаимодействию в рамках объединения, а также обратить внимание на ряд острых проблем Африки и Глобального Юга.

Ранее Лавров заявил, что власти стран Запада считают многополярность вызовом, а не возможностью, в связи с чем делают ставку на конфронтацию.