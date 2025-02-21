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16:58, 21 февраля 2025Мир

Лавров рассказал о поглощающем миллиарды долларов режиме Зеленского

Лавров: Режим Зеленского поглотил миллиарды, которые можно было отдать Африке
Семен Александров (редактор)
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Режим украинского лидера Владимира Зеленского поглотил миллиарды долларов, которые можно было направить на нужды Африки. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи СМИД «Большой двадцатки» (G) в Йоханнесбурге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Несомненно, вопиющим примером служит режим Зеленского, который поглощает, ну или поглотил, сотни миллиардов долларов военной помощи, которые, на самом деле, могли бы быть направлены на решение жизненно важных программ содействия развитию по всему миру, прежде всего африканским странам», — указал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что террористические группировки по всему миру «подпитываются» поставками утекающего из Украины западного оружия. Он обратил внимание, что страны Запада в духе двойных стандартов «делят боевиков на "своих" и "чужих"». В Европе такая близорукая политика уже привела к терактам против трубопроводов «Северные потоки», посетовал глава МИД.

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