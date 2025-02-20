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23:14, 20 февраля 2025Мир

Лавров рассказал об использовании западного оружия террористами по всему миру

Лавров: Террористы по всему миру используют западное оружие из Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Террористические группировки по всему миру «подпитываются» поставками утекающего из Украины западного оружия. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на СМИД Группы двадцати в Йоханнесбурге.

«Сохраняют остроту угрозы международного терроризма, которые обрели новое измерение в результате военных авантюр НАТО в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии», — подчеркнул дипломат.

Также Лавров обратил внимание, что страны Запада в духе двойных стандартов «делят боевиков на "своих" и "чужих"». В Европе такая близорукая политика уже привела к терактам против трубопроводов «Северные потоки», посетовал глава МИД.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти бравируют совершением терактов и связями с международными террористическими организациями. Он также подчеркнул, что Украина занимается поставками оружия и дронов террористам, в чем Киев, по его словам, сам признавался.

В октябре прошлого года в МВД Украины заявили, что большое число незарегистрированного оружия с мест вооруженного конфликта попадает в тыл. В ведомстве добавили, что утечка оружия грозит его бесконтрольным распространением.

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