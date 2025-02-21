Лавров рассказал о роли снятия санкций в переговорах по Украине

Лавров: Россия не поднимала тему отмены санкций в переговорах по Украине

Россия не поднимала тему отмены антироссийских санкций в рамках переговоров по урегулированию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи СМИД «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не затрагиваем эту тему (отмены санкций против России — прим. "Ленты.ру"). Мы исходим из того, что подобные действия — это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику», — пояснил дипломат.

Лавров также указал на то, что после начала конфликта на Украине западные страны совершили «открытое воровство российских активов». По словам министра, «это стыдно», поскольку активы не просто своровали, а еще и воспользовались процентами, чтобы «продолжать финансирование войны против России руками украинцев».

18 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что часть санкций против России, введенных странами Запада в последнее время, могут отменить после урегулирования украинского конфликта. Он объяснил, что если исчезает причина введения мер, то рестрикции должны сниматься, а для заключения сделки все стороны должны пойти на уступки.