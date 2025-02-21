Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:34, 21 февраля 2025Мир

Лавров рассказал о роли снятия санкций в переговорах по Украине

Лавров: Россия не поднимала тему отмены санкций в переговорах по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россия не поднимала тему отмены антироссийских санкций в рамках переговоров по урегулированию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи СМИД «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не затрагиваем эту тему (отмены санкций против России — прим. "Ленты.ру"). Мы исходим из того, что подобные действия — это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику», — пояснил дипломат.

Лавров также указал на то, что после начала конфликта на Украине западные страны совершили «открытое воровство российских активов». По словам министра, «это стыдно», поскольку активы не просто своровали, а еще и воспользовались процентами, чтобы «продолжать финансирование войны против России руками украинцев».

18 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что часть санкций против России, введенных странами Запада в последнее время, могут отменить после урегулирования украинского конфликта. Он объяснил, что если исчезает причина введения мер, то рестрикции должны сниматься, а для заключения сделки все стороны должны пойти на уступки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Летит и плавится, как эскимо». Путин объяснил, чем уникален «Орешник» и почему его не могли создать раньше

      В российском регионе задержали начальника отдела полиции

      В Роскомнадзоре опровергли планы ограничить работу Steam

      Опоссум объелся шоколадным тортом и стал звездой интернета

      Туристка поехала в Таиланд с мужем на годовщину свадьбы и попала в больницу в агонии

      В Минске объяснили цель размещения ядерного оружия в Белоруссии

      Медведев назвал СВО народной войной

      Замгубернатора российского региона отправили под домашний арест

      Стало известно об атаке российских морпехов на ключевые опорные пункты ВСУ в районе Суджи

      Путин рассказал о работе над российскими подводными газовозами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше