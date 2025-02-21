Лавров заявил о профнепригодности генсека НАТО

Лавров: генсек НАТО Рютте грубо нарушает свои обязанности

Действующий генсек НАТО Марк Рютте грубо нарушает свои обязанности на посту. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи СМИД «Большой двадцатки» (G) в Йоханнесбурге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Этот человек грубо нарушает свои функциональные обязанности», — сказал российский дипломат.

По словам Лаврова, Рютте ведет себя так, «будто он президент крупной державы, а не представляет консенсус стран альянса», призывая союзников по альянсу выполнять требования президента Украины Владимира Зеленского.

«Не все члены НАТО занимают такую позицию и не все хотят поддерживать все хотелки Зеленского», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Рютте заявил, что европейские страны должны «перестать ныть» и перейти к конкретным решениям, чтобы добиться участия в переговорах по Украине.