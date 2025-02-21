Мужчина получил письмо от имени соседа и сделал неприятное открытие

Пользователь Reddit c ником SpicyPeanut100 рассказал о неприятном открытии, которое он сделал, когда прочитал послание, написанное от имени его соседа. Содержание письма возмутило комментаторов.

«Дорогой сосед, я должен был поделиться с тобой этим. Я хотел оставить тебе короткую записку, чтобы рассказать о невероятном опыте, который я пережил на прошлой неделе», — гласит начало послания. Сосед сообщил, что недавно одна местная компания помогла ему решить проблемы с водопроводом и канализацией в доме.

«Сантехник появился в тот же день, объяснил причину неполадок и все починил. (...) Если тебе нужен сантехник или электрик, то обращайся к ним», — добавил автор письма. Также к записке, которую получил мужчина, был приложен купон, позволяющий оплатить услуги этой организации со скидкой.

Автор поста пришел к выводу, что письмо на самом деле является рекламой. С ним согласились комментаторы. «Это безумие. Ни один человек не будет расхваливать услуги компании на двух с половиной страницах и при этом отдавать купон на скидку», — заявил один из них. Еще один пользователь предположил, что такая реклама рассчитана на пожилых людей. Некоторые участники обсуждения пожаловались, что им тоже приходили подобные письма.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он решил сделать уборку в доме бабушки и наткнулся на необычное письмо. Мужчине посоветовали поместить послание в рамку.