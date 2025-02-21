Лидер группы «Ногу свело!» сравнил россиян с животными

Лидер «Ногу свело!» Покровский заявил, что россиян бесполезно просвещать

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что общение с животными более эффективно, чем с россиянами, поддерживающими специальную военную операцию (СВО). Об этом артист рассказал в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Бесполезно объяснять россиянам, которые поддерживают войну, что такое хорошо, а что такое плохо», — высказался певец, добавив, что общаться с животными «гораздо эффективнее», поскольку они «лучше и быстрее соображают».

Покровский сопроводил публикацию роликом с анимированными медведями в шапках-ушанках, танцующими на фоне ракет под новый трек его группы. Рокер сообщил, что коллектив постарался «научить мишек танцевать», и это «более благодарное занятие, чем просвещение Z-сообщества». Артист уточнил, что по-прежнему желает победы Украине.

Ранее стало известно, что Покровского привлекли к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Лидера группы «Ногу свело!» внесли в реестр иноагентов в марте 2023 года. По данным Минюста, он открыто выступал в поддержку Украины, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации и принимал участие в сборе средств в поддержку Киева.