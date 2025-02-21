Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:02, 21 февраля 2025Культура

Лидер группы «Ногу свело!» сравнил россиян с животными

Лидер «Ногу свело!» Покровский заявил, что россиян бесполезно просвещать
Ольга Коровина

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что общение с животными более эффективно, чем с россиянами, поддерживающими специальную военную операцию (СВО). Об этом артист рассказал в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Бесполезно объяснять россиянам, которые поддерживают войну, что такое хорошо, а что такое плохо», — высказался певец, добавив, что общаться с животными «гораздо эффективнее», поскольку они «лучше и быстрее соображают».

Покровский сопроводил публикацию роликом с анимированными медведями в шапках-ушанках, танцующими на фоне ракет под новый трек его группы. Рокер сообщил, что коллектив постарался «научить мишек танцевать», и это «более благодарное занятие, чем просвещение Z-сообщества». Артист уточнил, что по-прежнему желает победы Украине.

Ранее стало известно, что Покровского привлекли к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Лидера группы «Ногу свело!» внесли в реестр иноагентов в марте 2023 года. По данным Минюста, он открыто выступал в поддержку Украины, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации и принимал участие в сборе средств в поддержку Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Лучший вариант — отъезд во Францию». В окружении Трампа заявили, что Зеленскому надо срочно покинуть Украину. В чем причина?

      Россиян предупредили об опасности сообщений от сервисов доставки

      Россиянам сообщили о повороте государства в сторону милосердия

      Российские военнослужащие описали обстановку в 20 километрах от Суджи

      Пасынок главкома ВСУ заявил о незнании Сырским украинского языка

      Пасынок главкома ВСУ оценил политические амбиции Сырского

      В российском регионе кладовщика заподозрили в краже товара на 15 миллионов рублей

      Названы едва заметные признаки проблем с сердцем

      Российскую школьницу заставили отправить интимное видео после проигрыша в викторине

      В России забеспокоились об остановке в странах Балтии энергоемких производств

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше