Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:21, 21 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Масштаб убытков россиян из-за отказа менять старые доллары оценили

Экономист Юденков: У россиян на руках много старых долларов
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Масштаб убытков россиян из-за отказа менять старые доллары потенциально может быть достаточно велик — на руках у людей много купюр, которые сегодня отказываются принимать некоторые организации, заявил в разговоре с «Лентой.ру» профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков.

«Старых долларов на руках у россиян много. Но отказ принимать их, обменивать — надуманный. Этот вопрос нужно просто политически решить», — считает Юденков.

Он напомнил, что, по закону США, купюры старого образца остаются легальным платежным средством и могут использоваться наравне с новыми.

«Говорить об убытках пока рано. Но никаких официальных запретов нет, кто-то просто хочет нажиться. Старые доллары меняют по другому, невыгодному курсу. То есть поменять их можно все равно, просто с меньшей выгодой», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Госдуме заявили, что обменные пункты злоупотребляют своим положением и завышают цены на доллары нового образца. Также подчеркивалось, что старые доллары меньше защищены от подделок. Так, новые доллары являются предпочтительными для людей, которые едут отдыхать.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Летит и плавится, как эскимо». Путин объяснил, чем уникален «Орешник» и почему его не могли создать раньше

      На Украине назвали Зеленского тараном антитрамповской коалиции

      Начальника отдела полиции российского города арестовали за взятку в 25 тысяч рублей

      Жители Подмосковья отправили на СВО две мечети

      Губерниев сделал выбор между водкой и виски

      В российском регионе задержали начальника отдела полиции

      В Роскомнадзоре опровергли планы ограничить работу Steam

      Опоссум объелся шоколадным тортом и стал звездой интернета

      Туристка поехала в Таиланд с мужем на годовщину свадьбы и попала в больницу в агонии

      В Минске объяснили цель размещения ядерного оружия в Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше