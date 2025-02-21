Масштаб убытков россиян из-за отказа менять старые доллары оценили

Экономист Юденков: У россиян на руках много старых долларов

Масштаб убытков россиян из-за отказа менять старые доллары потенциально может быть достаточно велик — на руках у людей много купюр, которые сегодня отказываются принимать некоторые организации, заявил в разговоре с «Лентой.ру» профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков.

«Старых долларов на руках у россиян много. Но отказ принимать их, обменивать — надуманный. Этот вопрос нужно просто политически решить», — считает Юденков.

Он напомнил, что, по закону США, купюры старого образца остаются легальным платежным средством и могут использоваться наравне с новыми.

«Говорить об убытках пока рано. Но никаких официальных запретов нет, кто-то просто хочет нажиться. Старые доллары меняют по другому, невыгодному курсу. То есть поменять их можно все равно, просто с меньшей выгодой», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Госдуме заявили, что обменные пункты злоупотребляют своим положением и завышают цены на доллары нового образца. Также подчеркивалось, что старые доллары меньше защищены от подделок. Так, новые доллары являются предпочтительными для людей, которые едут отдыхать.