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05:31, 15 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России назвали причину разных условий обмена долларов старого и нового образца

Депутат Делягин назвал злоупотреблением завышение цен на доллары нового образца
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Обменные пункты злоупотребляют своим положением и завышают цены на доллары нового образца, считает замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Такую причину разных условий обмена американской валюту старого и нового образца депутат назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Старые доллары меньше защищены от подделок. Они не принимаются или мало принимаются на ряде туристических направлений. Были проблемы в Египте. Были проблемы в Турции. Поэтому новые доллары являются предпочтительными для людей, которые едут отдыхать. Соответственно, спрос на них выше, чем на купюру старого образца. В то же время с 2022-го года, с началом санкций против нас, завоз наличной валюты официально на территорию Российской Федерации прекращен. Новых купюры относительно немного», — отметил Делягин.

Некоторые считают, что новых долларов мало, спрос на них высокий, то, соответственно, их могут продавать по более высокому курсу. Это вопрос дискуссионный

Михаил Делягинзамглавы комитета Госдумы по экономической политике

Депутат отметил, что закупка некоторого количества долларов нового образца государством помогла бы сбить эту волну ажиотажа и стабилизировать ситуацию.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявил, что отказ принимать старые доллары не связан с попытками ущемить россиян. Эксперт объяснил, что тенденция с отказом в приеме денежных купюр старого образца отмечается по всему миру.

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