Отказ принимать старые доллары у россиян объяснили

Эксперт Кондратьев: отказ принимать старые доллары связан с безопасностью

Отказ принимать старые доллары не связан с попытками ущемить россиян. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, его цитирует ТАСС.

В кулуарах Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!» эксперт объяснил, что тенденция с отказом в приеме денежных купюр старого образца отмечается по всему миру.

«Так же и в России — ряд банков отказывают в приеме купюр старого образца. Я думаю, так банки хотят обезопасить себя с точки зрения долгосрочных денег, которые имеются у них в распоряжении, чтобы в случае чего иметь более свежие купюры», — добавил он.

Банки почти перестали покупать у населения наличные доллары, находящиеся в неидеальном состоянии — как пишут «Известия», причиной отказа клиентам может стать небольшое пятнышко, потертость, помятость или след от воды, и происходит это, даже если клиенты ранее купили валюту там же.

В кредитных организациях при этом указывают, что россияне сами не хотят приобретать такие доллары на фоне отказов в приеме старых и подпорченных купюр за рубежом.

Официально ни Минфин США, ни ФРС доллары старого образца из оборота не изымали, отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян. Однако с 2023 года за границей россиянам стали все чаще отказывать в приеме таких купюр, либо принимали их только с дисконтом. Объяснений случившемуся от финансовых структур тогда не последовало: по одной из версий, проблема может быть связана с ростом числа подделок валюты старого образца. Наиболее лояльными, по данным РГ, к «потрепанным купюрам» пока остаются Сербия и Куба.