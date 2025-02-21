Место НТВ в «Останкино» предложили занять другим каналам

РБК: «Останкино» ищет арендаторов на бывший офис НТВ

Телецентр «Останкино» начал искать арендаторов на освободившийся офис НТВ, который переезжает на собственную площадку. Предложение занять помещение получили партнеры Первого канала и телеканал «Матч ТВ», передает РБК.

Источники издания подтвердили, что представители телецентра направили соответствующий запрос в пресс-службу Первого канала. В пресс-службе «Матч ТВ» заявили, что уже рассматривают предложение.

НТВ был вторым по объему площади арендатором «Останкино». Канал занимал четыре тысячи «квадратов» офисных площадей и столько же — студий и павильонов. Общая площадь арендованных помещений составляла 10 тысяч «квадратов». Теперь канал займет собственный телецентр на Новомосковской улице.

Ранее сотрудники принадлежащей Владиславу Бакальчуку компании «ВБ Девелопмент», специализирующейся на строительстве складов для Wildberries, покинули один из основных офисов компании в Москве. Решение связано с возможностью блокировки доступа в офис в связи с остановкой ООО «Вайлдберриз» оплаты парковки рядом со зданием.