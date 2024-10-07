Сотрудники компании Бакальчука покинули офис Wildberries

Сотрудники компании Бакальчука покинули один из основных офисов Wildberries

Сотрудники принадлежащей Владиславу Бакальчуку компании «ВБ Девелопмент», занимающейся строительством складов для маркетплейса Wildberries, покинули один из основных офисов компании на улице Ленинская Слобода в Москве. Об этом сообщает РБК.

«Причина переезда в том, что аренда помещений оформлена на ООО "Вайлдберриз", а поскольку они перестали платить за парковку, то сложилась возможность блокировки доступа в офис. Мы просто исключили для себя возможные провокации и конфликтные ситуации», — рассказал генеральный директор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов.

Он подчеркнул, что работники переехали в офис на станции метро «Тульская». Гендиректор не сообщил о деталях переезда «в целях спокойствия и безопасности сотрудников», отметив, что новое помещение рассчитано на 120 человек.

Ранее Владислав Бакальчук подал иск на 350 миллиардов рублей к своей жене Татьяне Ким, а также к ООО «РВБ» и ООО «Вайлдберриз». Бизнесмен уверен, что ключевые активы компании были отчуждены без его согласия.