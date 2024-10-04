Бакальчук потребовал у жены 350 миллиардов рублей

Бакальчук: сделки о передаче активов Wildberries ничтожные и незаконные

Предприниматель Владислав Бакальчук подал иск на 350 миллиардов рублей к своей жене Татьяне Ким, а также к ООО «РВБ» и ООО «Вайлдберриз». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, данный иск касается всех сделок по передаче дочерних компаний и доменного имени Wildberries из ООО «Вайлдберриз» в ООО «РВБ». Бакальчук уверен, что ключевые активы компании были отчуждены без его согласия. Кроме того, он находит ничтожными и незаконными сделки, по которым активы Wildberries оказались в руках ООО «РВБ».

Сумму незаконно переданных активов Бакальчук оценил больше чем в 350 миллиардов рублей, но уточнил, что в процессе разбирательств она может серьезно вырасти.

Ранее сообщалось, что Бакальчук апеллирует к тому, что развод между ним и супругой еще не завершен, а никакого брачного договора супруги никогда не заключали. Посему он считает, что акт передачи домена ООО «РВБ» был «абсурдной сделкой, противоречащей всем принципам закона и здравого смысла».