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12:06, 3 октября 2024Экономика

Бакальчук решил отсудить домен Wildberries.ru

Сооснователь Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена Wildberries

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал в Савеловский суд Москвы иск о возврате из ООО «РВБ» доменного имени маркетплейса. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Заявитель попросил признать недействительной сделку между Татьяной Бакальчук и ООО «РВБ» по передаче прав на домен имя Wildberries.ru и применить последствия недействительности сделки. Однако вопрос о принятии иска к производству еще не решен.

Сам Бакальчук настаивает, что развод между ним и супругой еще не завершен, и никакой брачный договор между ними никогда не заключался. Поэтому бизнесмен называет акт передачи домена ООО «РВБ» «абсурдной сделкой, противоречащей всем принципам закона и здравого смысла»

«Я много раз говорил, что Wildberries всегда был нашим совместным делом, и оформлять что-либо на кого-то одного не имело значения до тех пор, пока мы работали вместе. Доменное имя, которое с самого начала было оформлено на Татьяну, внезапно оказалось в распоряжении ООО "РВБ". Домен выбыл из нашей совместной собственности без моего согласия и воли», — заявил он и предположил, что подобный шаг был предпринят для сокращения размера совместно нажитого имущества.

О бракоразводном процессе в семье Бакальчуков стало известно летом 2024 года. По словам Владислава, его отстранили от управления бизнесом, а о решении об объединении с рекламной компанией Russ договорились без него. 20 сентября стало известно, что Wildberries и Russ получили последнее одобрение, требовавшееся им в рамках слияния — сделку согласовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В середине сентября у офиса компании произошел инцидент со стрельбой в центре Москвы. Татьяна заявила, что речь шла о попытке рейдерского захвата, а ее муж Владислав Бакальчук в свою очередь сообщил, что «ехал на мирные переговоры», но «в какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы».

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      Вячеслав Агапов
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