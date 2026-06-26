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02:49, 26 июня 2026Россия

ВСУ попытались атаковать Москву более чем 10 беспилотниками

Собянин сообщил об уничтожении 13 летевших на Москву беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 26 июня предприняли попытку при помощи беспилотных летательных аппаратов нанести удар по территории Москвы. Подробности привел мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Первое сообщение об уничтожении 10 беспилотников чиновник опубликовал в 02:29 по московскому времени. Спустя почти 10 минут появилось второе сообщение. «Уничтожены еще три БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин, не приведя других подробностей.

Всего на подлете к Москве было сбито 13 беспилотников.

22 июня ВСУ ударили по Центру космической связи (ЦКС) «Дубна» в Подмосковье. Об этом сообщили представители пресс-службы госпредприятия «Космическая связь». Накануне атаки на станцию на территории Московской области была объявлена ракетная опасность. Еще раньше мэр города Сергей Собянин отчитался об уничтожении 84 украинских дронов на подлете к Москве.

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