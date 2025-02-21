Металлургический концерн решил завезти в российский город тысячи мигрантов

«Северсталь» решила привезти в Череповец 6000 мигрантов для строительства цеха

Российский металлургический концерн «Северсталь» решил привезти в Череповец 6000 мигрантов для строительства цеха. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ».

Предприятие намерено привезти иностранных строителей вопреки недовольству жителей города и правительства региона. Возводить новый комплекс по производству железорудных окатышей собираются на территории Череповецкого металлургического комбината. Его мощность составит 10 миллионов тонн в год, а ориентировочная стоимость строительства — 97 миллиардов рублей.

Решение завезти мигрантов объясняют дефицитом квалифицированных кадров в регионе. Как обещают представители «Северстали», эти сотрудники будут проживать в вахтовом городке на территории комплекса без семей. Однако, как сообщает РБК, гостиницы для трудовых мигрантов расположены вдали от места предполагаемой стройки.

Жители Череповца тем временем беспокоятся за возможные социальные последствия привлечения мигрантов. Губернатор региона Георгий Филимонов сообщил о подготовке «конкретных мер, которые позволят не допустить таких шагов, а также криминализации Череповца и защитить права и интересы череповчан».

«Аргументы сторонников массового и неконтролируемого завоза трудовых мигрантов слышали и считаем несостоятельными. Вопрос будем решать в правовом поле, с опорой на мнение большинства земляков и здравый смысл», — написал он.

Представители бизнеса на круглом столе, прошедшем в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 31 января, предложили изменить действующую систему найма. По их идее, площадка позволит добиться легализации труда мигранта с помощью цифровых решений, а не запретов. Пока он представляет собой набор рекомендованных мер, позволяющих предпринимателям, в частности, проверять работника, чтобы исключать тех, кто не имеет оснований для пребывания на территории страны.