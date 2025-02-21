Минобороны России получит несколько самолетов УТС-800

Минобороны России получит несколько учебных самолетов УТС-800 в 2025 году

Министерство обороны России получит еще несколько учебно-тренировочных самолетов УТС-800 в 2025 году. Об этом официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик и производитель самолета) сообщил РИА Новости на международной выставке IDEX 2025 в ОАЭ.

«В 2024 году мы должны были сдать два самолета — мы их передали заказчику. В 2025 году необходимо передать еще несколько бортов, но в начале года говорить об этом рано. Для ускорения испытаний к процессу подключается большее количество машин. Первые самолеты, которые проходят испытания, скорее всего, будут использоваться для подготовки инструкторов», — сказал он.

Самолет с турбовинтовым двигателем оснащен катапультными креслами, штатной кислородной и противообледенительной системой, а также системой кондиционирования воздуха. УТС-800 развивает скорость до 460 километров в час, а дальность полета составляет 1200 километров при высоте до шести километров.

Ранее в феврале разработчик рассказал, что УТС-800 с турбореактивным двигателем дешевле в эксплуатации, чем самолеты с реактивными силовыми установками. Стоимость летного часа УТС-800 ниже, чем стоимость полетов самолетов L-39, которые используются сейчас.