Минсельхоз опроверг сообщения о значительном подорожании хлеба в России

Минсельзоз: Существенного роста цен на российском рынке хлеба не наблюдается

Распространившиеся в СМИ сообщения о резком и значительном росте цен на хлеб в марте оказалось недостоверным, на информацию отреагировали в Министерстве сельского хозяйства России.

Газета «Ведомости» написала, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10–12 процентов. Об этом рассказали два источника, близких к разным торговым сетям. Названия компаний, которые прислали уведомления, собеседники не раскрыли. Среди причин подорожания хлебобулочных изделий назывались изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, рост цен на сырье и прочие факторы.

Сообщение о резком росте цен прокомментировал Минсельхоз. В министерстве уточнили, что ситуация на российском рынке хлеба стабильна, существенного роста цен не наблюдается. По состоянию на 12 февраля стоимость хлеба из пшеничной муки у производителей в среднем по стране составляла 68,4 рубля за килограмм, хлеба из ржано-пшеничной муки — 61,6 рубля. «Существенного роста цен на указанные виды продукции не наблюдается: за последний месяц он составил 0,1 процента и 0,6 процента соответственно», — отчитались в Минсельхозе. Помимо прочего, уточняется, что внутренний рынок насыщен продукцией, стабильная ценовая динамика отмечается и на рынке пшеничной муки. В то же время министерство отметило рост издержек производителей в связи с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и сопутствующие расходы.

В начале февраля замминистра сельского хозяйства Максим Титов рассказал, что влияние цен на зерно на себестоимость хлеба уже отыграно. «Дальше мы ориентируемся на то, что рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции», — уточнял он.

Сообщение о подорожании хлеба с 1 марта получило широкое распространение в СМИ. Об этом писали «Царьград», Ura.ru, «Говорит Москва», «Федерал Пресс», BFM.RU и другие издания.

Распространившиеся в СМИ сообщения о резком подорожании хлеба в России с марта не подтвердились. Минсельхоз заявил, что ситуация на рынке хлеба стабильна и существенного роста цен не наблюдается.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».