Мощный пожар на заводе по производству пластика в российском регионе попал на видео

Появились кадры пожара на заводе по производству пластика в Калужской области

В сети появились кадры мощного пожара на заводе по производству пластика в Калужской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден пожар, снятый близко к очагам возгорания — на месте происшествия работают пожарные. На других кадрах шар пламени сняли издалека.

По данным МЧС, пожар уже локализовали на площади 1200 квадратных метров. Специалисты не допустили распространение пламени на производственные помещения и склад с готовой продукцией.

Пожар на заводе в Калужской области начался в ночь на пятницу, 21 февраля. Огонь охватило предприятие под Обнинском, никто, предварительно не пострадал.