Мужчина был задержан в аэропорту за необычное поведение и не выжил

Daily Mail: Задержанный в аэропорту Манчестера мужчина не выжил в зоне ожидания

В аэропорту Манчестера сотрудники полиции задержали мужчину за необычное поведение. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел в среду, 20 февраля. 27-летний пассажир готовился к вылету и вел себя странно, однако не уточняется, что именно он делал. Правоохранители задержали путешественника и отвезли в зону ожидания. Там ему стало плохо, на место прибыла скорая помощь.

Несмотря на это, выжить пассажиру не удалось. Начато расследование, чтобы установить точные причины случившегося.

Ранее британский турист пошел в поход на горный хребет Дхауладхар в Индии по запрещенному маршруту и не выжил. 27-летний мужчина и его друг не знали о местных ограничениях на высокогорный треккинг в зимнее время.