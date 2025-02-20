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11:02, 20 февраля 2025Путешествия

Турист отправился в поход в горы Индии по запрещенному маршруту и не выжил

The Sun: Британский турист отправился в поход в горы Индии и не выжил
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Британский турист пошел в поход на горный хребет Дхауладхар в Индии по запрещенному маршруту и не выжил. Подробностями трагедии поделился таблоид The Sun.

По данным издания, 27-летний мужчина и его друг не знали о местных ограничениях на высокогорный треккинг в зимнее время. 14 февраля они отправились к снежной линии через перевал Триунд. Предположительно, во время спуска британец поскользнулся и получил травмы ребер.

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Спутник пострадавшего спустился и обратился за помощью к полицейским и местным жителям, на место происшествия отправили команду спасателей. Им потребовалось четыре часа, чтобы добраться до мужчины, который был в критическом состоянии.

Туристу оказали первую помощь, спустили его на носилках и отправили в больницу. Однако спасти британца не удалось — его травмы были не совместимы с жизнью.

Ранее другой турист пошел в поход с семьей на греческом острове Крит и потерялся. Мужчину нашли бездыханным спустя два дня рядом с монастырем.

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