Турист отправился в поход в горы Индии по запрещенному маршруту и не выжил

The Sun: Британский турист отправился в поход в горы Индии и не выжил

Британский турист пошел в поход на горный хребет Дхауладхар в Индии по запрещенному маршруту и не выжил. Подробностями трагедии поделился таблоид The Sun.

По данным издания, 27-летний мужчина и его друг не знали о местных ограничениях на высокогорный треккинг в зимнее время. 14 февраля они отправились к снежной линии через перевал Триунд. Предположительно, во время спуска британец поскользнулся и получил травмы ребер.

Спутник пострадавшего спустился и обратился за помощью к полицейским и местным жителям, на место происшествия отправили команду спасателей. Им потребовалось четыре часа, чтобы добраться до мужчины, который был в критическом состоянии.

Туристу оказали первую помощь, спустили его на носилках и отправили в больницу. Однако спасти британца не удалось — его травмы были не совместимы с жизнью.

Ранее другой турист пошел в поход с семьей на греческом острове Крит и потерялся. Мужчину нашли бездыханным спустя два дня рядом с монастырем.