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11:02, 21 февраля 2025Бывший СССР

На Украине суд впервые отменил введенные Зеленским персональные санкции

Верховный суд Украины впервые отменил введенные Зеленским санкции
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sven Hoppe / Pool / Reuters

Верховный Суд Украины впервые отменил санкции, введенные президентом страны Владимиром Зеленским против частного лица. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что речь идет о персональных санкциях, введенных против гражданина Франции Луи-Мишеля Дюрея. Как сообщается, до 2020 года он занимал должность члена совета директоров в компании «Сетелем Банк» (дочернего предприятия Сбербанка и французской банковой группы BNP).

Санкции против Дюрея были введены в феврале 2023 года сроком на десять лет и включали в себя блокировку активов, запрет на вывод капитала с Украины, приостановку исполнения финансовых обязательств и запрет на въезд в страну. Решение суда вступит в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если она не будет подана.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины официально ввел санкции против экс-президента страны Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его лишили всех государственных наград, а также запретили совершать различные торговые операции и выводить деньги за рубеж.

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