На Украине суд впервые отменил введенные Зеленским персональные санкции

Верховный суд Украины впервые отменил введенные Зеленским санкции

Верховный Суд Украины впервые отменил санкции, введенные президентом страны Владимиром Зеленским против частного лица. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что речь идет о персональных санкциях, введенных против гражданина Франции Луи-Мишеля Дюрея. Как сообщается, до 2020 года он занимал должность члена совета директоров в компании «Сетелем Банк» (дочернего предприятия Сбербанка и французской банковой группы BNP).

Санкции против Дюрея были введены в феврале 2023 года сроком на десять лет и включали в себя блокировку активов, запрет на вывод капитала с Украины, приостановку исполнения финансовых обязательств и запрет на въезд в страну. Решение суда вступит в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если она не будет подана.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины официально ввел санкции против экс-президента страны Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его лишили всех государственных наград, а также запретили совершать различные торговые операции и выводить деньги за рубеж.