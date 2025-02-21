Начальника отдела полиции российского города арестовали за взятку в 25 тысяч рублей

Суд арестовал начальника ульяновского ОМВД за взятку в 25 тысяч рублей

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал начальника отдела МВД по Засвияжскому району города, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает «КП».

Подсудимого отправили в СИЗО №1 до 19 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 286 («Превышении служебных полномочий») и 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»), уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2024 году полицейский получил от знакомого 25 тысяч рублей и обещал не привлекать его к ответственности за административное правонарушение.

Противоправную деятельность силовика выявили оперативники собственной безопасности регионального УМВД, заявили в ведомстве. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

20 февраля сообщалось, что в Москве ФСБ задержала троих сотрудников МВД за вымогательство взятки под угрозой подбросить наркотики.