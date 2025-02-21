Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

Риелтор Анохин: Самая дешевая квартира в центре Петербурга стоит 6,7 млн рублей

Самая дешевая квартира в центре Петербурга, доступная для покупки на первичном рынке на данный момент, продается за 6,7 миллиона рублей. Информацию об объекте «Ленте.ру» назвал эксперт по рынку недвижимости Санкт-Петербурга Константин Анохин.

Речь идет о готовой апарт-студии, расположенной в Адмиралтейском районе. Ее площадь — 20 квадратных метров. Если говорить о жилой недвижимости, наиболее бюджетный объект, студия метражом 23 «квадрата», находится в Василеостровском районе Петербурга. Стоимость этого лота оценили в 6,8 миллиона рублей.

Напротив, самая дорогая квартира в центре города стоит 2,8 миллиарда рублей. За указанную сумму удастся купить объект площадью тысячу квадратных метров в Петроградском районе.

Ранее в феврале стало известно, что аренда самой дешевой квартиры в Москве обойдется в 34 тысячи рублей в месяц.