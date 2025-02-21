Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:29, 21 февраля 2025Экономика

Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

Риелтор Анохин: Самая дешевая квартира в центре Петербурга стоит 6,7 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Самая дешевая квартира в центре Петербурга, доступная для покупки на первичном рынке на данный момент, продается за 6,7 миллиона рублей. Информацию об объекте «Ленте.ру» назвал эксперт по рынку недвижимости Санкт-Петербурга Константин Анохин.

Речь идет о готовой апарт-студии, расположенной в Адмиралтейском районе. Ее площадь — 20 квадратных метров. Если говорить о жилой недвижимости, наиболее бюджетный объект, студия метражом 23 «квадрата», находится в Василеостровском районе Петербурга. Стоимость этого лота оценили в 6,8 миллиона рублей.

Напротив, самая дорогая квартира в центре города стоит 2,8 миллиарда рублей. За указанную сумму удастся купить объект площадью тысячу квадратных метров в Петроградском районе.

Ранее в феврале стало известно, что аренда самой дешевой квартиры в Москве обойдется в 34 тысячи рублей в месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о выдерживающем температуру солнца «Орешнике»

      Рэпер P. Diddy обвинил прокуроров в расизме

      В Совфеде оценили шансы принятия в США законопроекта о выходе из ООН

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

      В России допустили возобновление сотрудничества с Boeing

      На Украине объяснили цель заявлений Трампа о Зеленском

      Алкоголь оказался особенно опасен для двух возрастных групп

      Женщина попросила у врача таблетку с ядом для свекрови

      Путин оценил возможность возвращения в Россию зарубежных компаний

      Раскрыта стоимость СИЗО «Кресты»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше