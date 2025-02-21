Новый опрос показал поддержку среди опрошенных украинцев прямых переговоров с Россией

Опрос показал поддержку 64% опрошенных украинцев прямых переговоров с Россией

Больше половины опрошенных украинцев поддержали прямые переговоры с Россией, следует из опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». Об этом сообщает «Страна.ua».

64 процента выступили за переговоры, а 32 выступили против них. В январе 2024 года показатель поддержки переговоров составлял 38 процентов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет «карт в рукаве», чтобы вести переговоры с Россией. По словам Трампа, он сделал такой вывод, наблюдая за Зеленским в течение многих лет.