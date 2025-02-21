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07:00, 21 февраля 2025Забота о себе

Объяснены причины сексуального влечения к бывшему партнеру

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Влечение к бывшему партнеру после разрыва не означает, что человек слаб, сломлен или втайне хочет вернуть отношения, заявил психотерапевт, сексопатолог Тодд Барац. Причины сексуальной тяги к экс-возлюбленному он объяснил в колонке для Men’s Health.

Барац подчеркнул, что возбуждение при мысли о бывшем партнере может сбивать с толку, но оно совершенно нормально. Сексуальное влечение — это сложный механизм, связанный с эмоциями и памятью, который нельзя просто выключить. «Когда вы состоите в отношениях, ваше тело создает прочные ассоциации между вашим партнером и вашими сексуальными переживаниями. Со временем эти связи прочно закрепляются в вашем сознании и теле», — объяснил психотерапевт.

По его словам, секс, как и любая другая рутина в отношениях, такая как совместное времяпрепровождение или прием пищи, становится неотъемлемой частью личности человека. Когда же отношения заканчиваются, она не исчезает в одночасье, из-за чего и возникает возбуждение при мыслях о бывшем партнере. Это естественная часть процесса скорби, которую люди часто упускают из виду и которая наполнена страхом, стыдом и тревогой, добавил Барац.

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Чтобы справиться с этими чувствами, психотерапевт рекомендовал признать факт влечения и не осуждать себя за него. При этом, по его мнению, ни в коем случае нельзя поддаваться соблазну. Он призвал по возможности сохранять дистанцию с экс-возлюбленным, пока не получится осознать свою сексуальность в отрыве от него.

Ранее эксперт по психосексуальным проблемам Лоррейн Гровер дал совет пережившим расставание из-за слишком большого или маленького пениса мужчинам. Чтобы избежать тревоги и стресса, она посоветовала мужчинам не концентрироваться на размере полового органа, а сместить акцент на удовольствие от секса.

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