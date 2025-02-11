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08:31, 11 февраля 2025Забота о себе

Пережившим расставание из-за слишком большого или маленького пениса мужчинам дали совет

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Разрыв отношений из-за слишком большого или слишком маленького пениса оказывает разрушительное воздействие на человека, считает эксперт по психосексуальным проблемам Лоррейн Гровер. Совет о том, как пережить такое расставание и преодолеть неуверенность в себе, она дала в беседе с изданием Surrey Live.

Гровер отметила, что любое расставание может вызвать проблему с самооценкой, как у мужчин, так и у женщин. Еще разрушительнее для личности, если человека бросают из-за особенностей его тела, затрагивающих сексуальность. «Это вызывает чувство тревоги и стресса и может стать причиной эректильной дисфункции у мужчин», — предупредила эксперт. Кроме того, по мнению Гровер, у переживших такое расставание мужчин может появиться страх сексуальной близости.

Чтобы избежать этого, Гровер посоветовала мужчинам не концентрироваться на размере полового органа, а сместить акцент на удовольствие от секса. «Истинная уверенность приходит от принятия себя и понимания того, что близость — это больше, чем просто проникновение», — сказала она. Специалистка посоветовала чаще вспоминать о своих сильных сторонах в постели и за ее пределами, увеличить время прелюдии, чтобы снять напряжение и сделать секс приятнее для обоих.

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Гровер добавила, что мужчинам, которые беспокоятся о размере полового члена, полезно работать с самооценкой в повседневной жизни. Она посоветовала заняться фитнесом, освоить новый навык или сделать еще что-нибудь, чтобы поверить в себя.

В случае если тревога, неуверенность и сексуальная дисфункция становятся постоянными, Гровер призвала обратиться к психотерапевту или сексотерапевту. «Он поможет вам справиться с любыми глубинными страхами, переосмыслить негативные мысли и найти стратегии преодоления тревожности», — заключила эксперт.

Ранее бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет молодому человеку, стыдящемуся своих предпочтений в порно. Она предложила ему привести просмотр роликов в соответствие с этическими нормами и посмотреть, что из этого выйдет.

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