Стыдящемуся предпочтений в порно молодому человеку дали совет

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет молодому человеку, стыдящемуся своих предпочтений в порно. Письмо читателя и ответ эксперта опубликовало издание Slate.

По словам 20-летнего юноши, он борется с любовью к порно с унижениями и нарисованным порнороликам, в которых участники не давали согласия на действия с ними. «Я знаю, что никогда бы не стал поступать так в реальной жизни. Когда я достигаю оргазма, мне всегда становится плохо из-за воспоминаний о том, что именно довело меня до оргазма», — говорит он.

Парень отметил, что ему нравится и обычное порно, но он всегда возвращается к роликам с унижениями. «Я сократил потребление порно с двух-трех раз в день до двух-трех раз в неделю. Должен ли я принять свои особенности или отвергнуть их? Это всего лишь фантазии, поэтому они никому не причиняют вреда, но все равно кажется, что мне должно быть стыдно, поскольку это не романтический секс по обоюдному согласию», — написал он.

В ответ Стоя сперва сослалась на психолога Дэвида Дж. Лея, который опровергает существование порнозависимости. По словам специалиста, навязывающие людям стыд за просмотр порно эксперты, как правило, не имеют никакого образования в области психического здоровья.

Не существует такого понятия, как мысленное преступление. Могу сказать, что многие обдумывают сценарии или смотрят порно с сюжетами, которые они на самом деле никогда не хотели бы реализовать, и что большинство этих людей не беспокоят свои зрительские предпочтения Джессика Стоя секс-колумнистка

Для облегчения собственных моральных страданий Стоя предложила молодому человеку привести просмотр роликов в соответствие с его этическими нормами и посмотреть, что из этого выйдет. «Поговорите с пожилыми людьми, которым доверяете, со сверстниками. Когда у вас возникает искушение заняться чем-то, что противоречит вашей морали, активно направьте свои мысли на то, что вы предпочитаете — в идеале, на мой взгляд, на поиск лучшего понимания того, какие у вас ценности, какова ваша этика и откуда исходит ваш нынешний набор моральных принципов», — посоветовала она.

Ранее Стоядинович дала совет женщине, мечтающей о сексе на одну ночь, но не умеющей организовать его. Стоя отметила, что сейчас все больше людей отказываются от связей на одну ночь и случайных связей, а значит, потенциальных партнеров может быть меньше.