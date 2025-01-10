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08:32, 10 января 2025Забота о себе

Мечтающая о сексе на одну ночь женщина испугалась последствий и обратилась за помощью

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет женщине, мечтающей о сексе на одну ночь, но не умеющей организовать его. Письмо читательницы и ответ эксперта опубликовало издание Slate.

По словам женщины, ей почти 30 лет, недавно в отпуске она впервые попробовала секс без обязательств, осталась довольна и хочет продолжить этот опыт дома. «Но у меня есть пара уточнений. Прежде всего, я не хочу никого приводить к себе. Это не столько вопрос безопасности, сколько личного пространства. Но у меня и высокие стандарты: хочется, чтобы меня приводили в красивый чистый дом, где человек живет один. Это слишком много?» — задалась вопросом она. Автор письма также отметила, что сейчас сосредоточена на карьере, поэтому переживает, что кто-то из бизнес-партнеров может увидеть ее запрос секса на одну ночь в дейтинговом приложении.

В свою очередь, Стоя отметила, что сейчас все больше людей отказываются от связей на одну ночь и случайных связей, а значит, потенциальных партнеров может быть меньше.

Это означает, что у вас, скорее всего, будет меньше потенциальных партнеров, чем в предыдущие годы. В сочетании с вашим желанием, чтобы ваши партнеры приняли вас в хороших домах, где они живут одни, выбор, вероятно, будет довольно ограниченным, особенно в вашем возрасте. Это не значит, что вы не найдете то, что ищете, но означает, что вам, вероятно, придется набраться терпения

Джессика Стоядиновичсекс-колумнистка

Также эксперт предупредила, что человек может нарушить личные границы и на своей территории, поэтому она порекомендовала помнить, где находятся верхняя одежда, обувь, ключи, чтобы вовремя уйти.

Наконец, Стоя подтвердила, что коллеги и партнеры действительно могут увидеть автора письма в приложениях для знакомств, и предложила самостоятельно оценить, насколько это повредит ее карьере. «Но если вы хотите разместить то, чего вам хочется, в своем профиле в приложении для знакомств, я советую сделать это. Вы заранее заявите, что ищете, что, как правило, более эффективно», — заключила эксперт.

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Ранее Стоя дала совет мужчине, чья жена ни разу не испытывала оргазма и не мастурбировала. Она призвала его не переживать, что это может привести к конфликтам в семье.

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