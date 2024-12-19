Мужу никогда не испытывавшей оргазм жены дали совет

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет мужчине, которой заявил, что его жена никогда не испытывала оргазм. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, они с супругой женаты около года, до брака оба они не имели большого сексуального опыта. Им нравится секс друг с другом, однако жена ни разу не испытывала оргазма и не мастурбировала. При этом ей очень нравится массаж ног.

«Жена не испытывает и особого спонтанного желания, но всегда отвечает на мое желание при достаточной эмоциональной близости, прелюдии и особенно массаже ног. Когда я занимаюсь с ней оральным сексом, она говорит, что ей приятно, но оргазма не достигает и в конце концов просит остановиться», — рассказал муж.

Мужчина добавил, что любит жену и мечтает довести ее до оргазма. Он переживает, что в будущем эта проблема может привести к конфликтам в семье. В ответ на письмо Стоя посоветовала ему не делать таких далеко идущих выводов.

Убедитесь, что вы проводите много времени, наслаждаясь удовольствием, которое вы доставляете и получаете. Постарайтесь присутствовать в моменте вместо того, чтобы думать о том, что может случиться, когда «фаза медового месяца» закончится

Джессика Стоя секс-колумнистка

Эксперт порекомендовала паре не забывать о прелюдии и использовать секс-игрушки, которые часто помогают женщинам, не испытывающим оргазма. Стоя посоветовала начать с маленьких «липстик-вибраторов», продолжить вакуумными и, если они окажутся неэффективными, перейти на вибромассажеры.

Ранее Стоя дала совет девушке, которая встретилась с парнем для секса без обязательств и возмутилась тем, что молодой человек сказал ей, что хочет отношений, но не с ней.