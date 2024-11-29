Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 29 ноября 2024Забота о себе

Девушка встретилась с парнем для секса без обязательств и возмутилась результату

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович (Стоя) дала совет девушке, которая встретилась с парнем для секса без обязательств и возмутилась тем, к какому результату привело их свидание. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам девушки, она познакомилась с новым партнером в приложении, подразумевающем знакомства для интима без обязательств. Однако после встречи мужчина рассказал, что устал от случайного секса и ищет чего-то серьезного. При этом, как уточнила девушка, он не имел в виду, что мог бы построить отношения с ней. Она добавила, что после ухода парня чувствует себя ужасно и думает, не пригласить ли его на новое свидание.

В ответ Стоядинович отметила: у того, что парень, желающих отношений, не предложил их автору письма, может быть множество причин. «Возможно, он не хотел нарушать ваши границы или избегал отказа с вашей стороны. Но вы действительно можете быть тем человеком, об отношениях с которых он мог бы задуматься», — уверена эксперт.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Секс-колумнистка также призвала девушку не думать, что она не пригодна для серьезных отношений, если один парень не предложил ей этого.

Какие у вас хорошие качества? Что вы привносите в отношения? Составьте список. Остановитесь на этом списке. Перечитывайте его снова и снова и дополняйте по мере того, как вам приходит в голову еще что-нибудь. Получите четкое представление о том, почему кто-то хочет встречаться с вами, и ваша уверенность в себе почти наверняка возрастет

Джессика Стоясекс-колумнистка

Если какой-то мужчина видит в авторе письма только приятельницу, это не означает, что с ней что-то не так или что она в итоге не найдет нужного человека, уверена Стоя. «Будем надеяться, вы встретите партнера, который увидит, какая вы», — заключила она.

Ранее Стоя дала совет мужчине, пожаловавшемуся на необычную реакцию жены на оргазм — отчуждение на несколько дней. Эксперт отметила, что женщина может проявлять гораздо меньший интерес как к сексу, так и к физическому общению, чем автор письма.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Удар «Искандера» по ВСУ в Одессе уничтожил 72 военных. Среди них были французские наемники

      Продававшего пулеметы и винтовки за границу россиянина задержали сотрудники ФСБ

      Главное здание СК России впервые стало местом преступления

      Жена главы соццентра на Алтае раскрыла причину смерти постояльцев

      Трамп вылез из праздничной индейки и станцевал под свою победную песню

      Число отравившихся в частном доме престарелых россиян резко возросло

      Россиянка описала поездку в Оман фразой «мужчины должны обойтись без шорт»

      Украина пыталась ударить десятками беспилотников по шести регионам России

      ВСУ направили в Курскую область подготовленные на Западе военные части

      В России директора социального центра задержали после отравления трех постояльцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше