Девушка встретилась с парнем для секса без обязательств и возмутилась результату

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович (Стоя) дала совет девушке, которая встретилась с парнем для секса без обязательств и возмутилась тем, к какому результату привело их свидание. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам девушки, она познакомилась с новым партнером в приложении, подразумевающем знакомства для интима без обязательств. Однако после встречи мужчина рассказал, что устал от случайного секса и ищет чего-то серьезного. При этом, как уточнила девушка, он не имел в виду, что мог бы построить отношения с ней. Она добавила, что после ухода парня чувствует себя ужасно и думает, не пригласить ли его на новое свидание.

В ответ Стоядинович отметила: у того, что парень, желающих отношений, не предложил их автору письма, может быть множество причин. «Возможно, он не хотел нарушать ваши границы или избегал отказа с вашей стороны. Но вы действительно можете быть тем человеком, об отношениях с которых он мог бы задуматься», — уверена эксперт.

Секс-колумнистка также призвала девушку не думать, что она не пригодна для серьезных отношений, если один парень не предложил ей этого.

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Если какой-то мужчина видит в авторе письма только приятельницу, это не означает, что с ней что-то не так или что она в итоге не найдет нужного человека, уверена Стоя. «Будем надеяться, вы встретите партнера, который увидит, какая вы», — заключила она.

Ранее Стоя дала совет мужчине, пожаловавшемуся на необычную реакцию жены на оргазм — отчуждение на несколько дней. Эксперт отметила, что женщина может проявлять гораздо меньший интерес как к сексу, так и к физическому общению, чем автор письма.