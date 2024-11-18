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02:00, 18 ноября 2024Забота о себе

Пожаловавшемуся на необычную реакцию жены на оргазм мужу дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович (Стоя) дала совет мужчине, пожаловавшемуся на необычную реакцию жены на оргазм. Письмо мужчины и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

Автор письма рассказал, что им с женой 53 и 50 лет соответственно. Супруги ведут регулярную сексуальную жизнь, и женщина часто достигает оргазма и всегда делает это первая. «Но когда она испытывает оргазм, происходит мгновенное изменение сознания. Она теряет интерес к близости и сексу. Иногда это может длиться несколько дней, а иногда и недель. При этом мне нравится после интима немного пообщаться», — поделился он своими переживаниями. Теперь мужчина гадает, откуда берутся периоды отдаления, и сетует, что много работает над поддержанием контакта с женой.

В ответ Стоядинович отметила, что женщина может проявлять гораздо меньший интерес как к сексу, так и к физическому общению, чем автор письма. «Кажется, одного оргазма ей хватает на значительный период времени. Тем не менее ваша потребность во внимании также важна», — заявила колумнистка и предложила честно обсудить эту ситуацию супругой.

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По мнению специалистки, жене не всегда обязательно испытывать оргазм первой. Она посоветовала договориться о периодических сексуальных взаимодействиях, когда женщина вообще не будет достигать кульминации — это позволит мужчине дольше наслаждаться ее открытостью к близости.

Ранее Стоядинович дала совет пожилой женщине, которая впервые за несколько лет нашла нового любовника, но испугалась его толстого пениса. В ответ специалистка предложила найти набор специальных расширителей такой же толщины, как у полового органа партнера, и в свободное время тренироваться с их помощью.

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