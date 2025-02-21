Охотники напились у железной дороги и попали под экспресс

The Thaiger: В Таиланде охотники напились у железной дороги и попали под поезд

В Таиланде трое охотников попали под скорый поезд во время распития спиртных напитков возле железной дороги. Об этом сообщает The Thaiger.

Трагедия произошла около восьми часов вечера 17 февраля. Экспресс, следовавший из Бангкока в Чиангмай, сбил трех пожилых мужчин, которые оказались на рельсах. Поезд протащил их по путям около 50 метров. Помочь пострадавшим было невозможно. У двоих из них отсутствовали конечности, а еще одному отрезало голову.

Выяснилось, что под поезд попали охотники на птиц. Они приехали к железной дороге ради ночной охоты и напились, дожидаясь подходящего времени для начала.

Каким образом трое мужчин оказались на путях во время прохождения экспресса, неизвестно. Поезд был ярко освещен, а машинист успел заметить мужчин и подавал сигналы, однако они их не услышали.

Ранее в Индии увлеченный онлайн-игрой подросток из штата Мадхья-Прадеш попал под поезд. Школьник выполнял одно из заданий игры и не заметил приближающегося состава.