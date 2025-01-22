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20:46, 22 января 2025Из жизни

Подросток попал под поезд из-за онлайн-игры

В Индии ученик 11 класса попал под поезд из-за задания в онлайн-игре
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В Индии увлеченный онлайн-игрой подросток из штата Мадхья-Прадеш попал под поезд, выполняя одно из ее заданий. Об этом сообщает News9Live.

Ученик 11 класса Мритьюнджай Шарма из города Бхопал вышел из дома, когда его родители были в отъезде по делам. Позже на железнодорожных путях неподалеку нашли останки. Вскоре выяснилось, что они принадлежали Шарме.

Как рассказали родные школьника, он был увлечен онлайн-игрой Free Fire, в которой нужно выполнять некие задания в реальности. Предполагается, что Шарма оказался на железнодорожных путях, выполняя очередное задание из игры, и попал под поезд.

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В данный момент полиция продолжает выяснение всех обстоятельств случившегося.

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