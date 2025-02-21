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14:25, 21 февраля 2025Путешествия

Пара россиян напилась перед полетом и вместо Египта оказалась за решеткой

Россияне едва не сорвали рейс из Екатеринбурга в Хургаду и оказались за решеткой
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пара россиян напилась перед полетом, едва не сорвала рейс и вместо Египта оказалась за решеткой. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Уточняется, что 44-летний житель Челябинска и его 48-летняя спутница собирались лететь из Екатеринбурга в Хургаду. Они приехали в аэропорт Кольцово, прошли регистрацию и зашли в кафе. На посадку в самолет мужчина и женщина пришли уже пьяными. В салоне один из пассажиров случайно задел челябинца плечом, и тот в ответ начал материться. Вскоре в конфликт вмешалась и его спутница. По словам членов экипажа, пара нарушала общественный порядок и игнорировала их замечания.

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В итоге на борт пришлось вызвать сотрудников полиции. Они надели на дебоширов наручники и доставили их в отдел. В МВД добавили, что в отношении нарушителей составили административные протоколы, затем их отправили в специальное помещение для задержанных лиц.

В среду, 19 февраля, протоколы рассмотрел Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Россиянам назначили наказание в виде административного ареста: мужчина получил семь суток, а женщина — пять.

В конце января пьяная россиянка устроила дебош в аэропорту Петропавловска-Камчатского при попытке задержания. Она покусала двух сотрудников полиции, а также испортила протокол о направлении ее на медосвидетельствование.

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