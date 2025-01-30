Пьяная россиянка покусала полицейских в аэропорту и попала на видео

Пьяная россиянка покусала полицейских в аэропорту Петропавловска-Камчатского

Пьяная россиянка устроила дебош в аэропорту Петропавловска-Камчатского при попытке задержания. Женщина попала на видео, которое публикует Дальневосточная транспортная полиция в Telegram-канале.

При патрулировании авиагавани правоохранители заметили 27-летнюю россиянку, которая была сильно пьяна. Полицейские решили доставить ее в дежурную часть, но дебоширка стала сопротивляться.

Жительница Приморья вела себя буйно, выкрикивала оскорбления, стучала руками и ногами по столу и дверям. Более того, она покусала двух сотрудников полиции, а также испортила протокол о направлении ее на медосвидетельствование.

Экспертиза выявила 1,6 промилле алкоголя в организме женщины. Полиция составила в отношении дебоширки административные протоколы. До вытрезвления ее поместили в спецприемник.

Ранее пассажир Jet2 назвал полицейских крысами во время задержания. Он попытался укусить одного из стражей порядка и попал на видео.