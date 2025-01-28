Пьяный пассажир самолета при задержании назвал полицейских крысами и попал на видео

Пьяный пассажир Jet2 назвал полицейских крысами при задержании и попал на видео

Пассажир авиакомпании Jet2 выпил полбутылки виски и устроил пьяный дебош в самолете. Задержание нарушителя попало на видео, которое публикует портал GB News.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Манчестера на борту лайнера, собиравшегося вылетать в Турцию. 36-летний Льюис Ховарт назвал одного из бортпроводников тупицей, который попросил его пристегнуть ремень безопасности, а затем начал оскорблять попутчиков.

В салон позвали сотрудников полиции, чтобы снять дебошира с рейса. При задержании он сопротивлялся, дрался и обозвал офицеров, пытавшихся его усмирить, маленькими крысами. Более того, Ховарт попытался укусить одного из правоохранителей, когда его уводили в терминал.

После инцидента мужчину заключили в тюрьму на 14 дней. Выяснилось, что у него есть предыдущие судимости, включая преследование на расовой почве, нападение на сотрудника полиции и невыполнение судебных постановлений.

Ранее пассажир другой иностранной авиакомпании, EasyJet, напился на мальчишнике, надел платье с пятнистым лифом и помочился на попутчицу во время полета. Инцидент произошел на рейсе из Барселоны в Лондон.

